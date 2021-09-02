“Обалдеть. И не страшно?” Асмус позировала на подоконнике высотки в опасной позе

Актриса позирует в кадре, стоя на руках вниз головой и упираясь ногами в раму.

“Обалдеть. И не страшно?” – отреагировали фолловеры.

“Опасно”, – заметили подписчики.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

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