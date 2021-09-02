Украина не чувствует доверия со стороны американской администрации – Портников о встрече Зеленского с Байденом

“Мне кажется достаточно опасным то, что мы не чувствуем настоящего доверия со стороны американской администрации, потому что одно дело декларации о поддержке, а другое – что с президентом Украины разговаривают потом, уже после того, как Байден говорил с президентом России Владимиром Путиным после концентрации российских войск на границе с Украиной и уже после того, как Байден разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель о судьбе “Северного потока – 2”, – объяснил Портников.

Он рассказал, как бы ему хотелось, чтобы развивались отношения США и Украины после визита Зеленского в Вашингтон.

“Я хотел бы, чтобы с президентом Украины разговаривали до того, как принимаются какие-то принципиальные для его страны решения, […] чтобы о нас решали, хотя бы консультируясь с нами до того, как принимают решения. Пока что этого не просматривается. Надеюсь, что это будет просматриваться после этого визита”, – подчеркнул Портников.

Контекст:

Встреча Байдена и Зеленского состоялась в Вашингтоне 1 сентября.

По итогам переговоров двух президентов было подписано совместное заявление США и Украины относительно стратегического партнерства двух стран, в котором говорится, в частности, о газопроводе “Северный поток – 2” как об “угрозе для европейской энергетической безопасности” и о противодействии российской агрессии.

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