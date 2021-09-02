 

Церемония подъёма флага в школах будет проводиться отдельно для каждой смены

02.09.2021, 16:31, Разное
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Министерство просвещения опубликовало методические рекомендации по организации ежедневной церемонии подъёма и спуска флага в российских школах. Там, где учащиеся учатся в две смены, флаг будут поднимать дважды.

Согласно рекомендациям, ученики обязаны являться в школу за 20 минут до начала первого урока. Классы строятся в одну шеренгу по росту, а затем в два приёма перестраиваются в три шеренги. По команде педагога «Школа, смирно! Равнение на флаг!» дежурные вносят полотнище и прикрепляют к шнуру флагштока. По команде «Флаг Российской Федерации поднять!» строй запевает Гимн России и флаг медленно поднимается до верхней точки флагштока. Спуск флага осуществляется после последнего урока.

«Воспитание патриотизма – самая первейшая задача школы. Мы выделили федеральную субсидию на установку флагштоков. В срок до 17 сентября всё должно быть готово, иначе директоров ждут санкции», – сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Пока не во всех школах установлены флагштоки, ученики будут репетировать церемонию без подъёма флага, но с хоровым исполнением гимна. Минпросвещения отдельно отмечает, что ученики, у которых занятия начинаются не с первого урока, обязаны, тем не менее, быть на построении. Те, у кого уроки заканчиваются раньше, должны дождаться спуска флага и только тогда уйти домой.

Зимой, при температуре ниже минус 25 градусов, с разрешения местных властей гимн можно будет исполнять не полностью, а только первый куплет и припев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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