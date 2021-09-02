Пора заняться собой: “осенние” косметические процедуры с использованием тыквы

Тыква является очень полезным продуктом. В ее составе присутствуют витамины А и С, фруктовые кислоты, антиоксиданты, цинк и другие необходимые для нашего организма элементы. И если вы готовите что-то из тыквы, не торопитесь выбрасывать остатки. Они вам пригодятся в качестве ингредиентов по уходу за телом и волосами. Вот рецепты, которые помогут в выработке коллагена, исчезновении признаков старения, возвращении упругости и молодости вашей кожи, а также красоты локонам.

Скраб

Кожу периодически нужно очищать для того, чтобы избавиться от омертвевших частичек. Для приготовления оригинального скраба вам необходимо взять тыквенное пюре (имеется в виду измельченная на мелкой терке тыква), добавить туда столько же оливкового масла и сахара. Все тщательно перемешайте до образования однородной массы и нанесите на кожу. Сделайте легкий массаж и через несколько минут смойте скраб под струей воды из душа.

Масло

Вы можете сделать очень эффективное масло, которое поможет вашей коже стать гладкой, нежной на ощупь и одновременно эластичной. Смешайте тыквенное пюре с кокосовым маслом и нанесите на поверхность кожи. Сделайте легкий массаж, используя поглаживания и нежные прикосновения ладонями к телу. Затем смойте все под душем и слегка промокните тело полотенцем.

Маска для лица

Эта маска поможет вам избавиться от морщинок, сделает кожу гладкой и нежной, вернет равномерность цвета. Необходимо натереть на мелкой терке чашку тыквы, добавить половину чашки йогурта, две столовые ложки коричневого сахара и одну столовую ложку меда. Смешайте все ингредиенты так, чтобы получилась однородная масса. Затем наносите равномерным слоем на лицо, подождите десять минут и смойте водой комнатной температуры. Перед тем как сделать маску, убедитесь в том, что у вас нет аллергии на мед при помощи теста (нанесите немного на запястье и подождите пять часов).

Маска для жирной кожи

В тыкве присутствуют альфа-гидроксикислоты, которые являются очень полезными. Воспользуйтесь этим для того, чтобы понизить уровень жирности кожи. Смешайте четверть стакана тыквенного пюре с одним куриным яйцом и столовой ложкой яблочного уксуса. Все тщательно размешайте и нанесите на лицо. Подождите двадцать минут и смойте теплой водой.

Маска для сухой кожи

Как вы поняли, тыква является универсальным продуктом, который помогает сделать кожу сбалансированной по уровню жирности и сухости. Вам понадобится четверть стакана тыквенного пюре, одно куриное яйцо, а также по одной чайной ложке меда и оливкового масла. Смешайте все ингредиенты, а затем нанесите кашицу на лицо. Время выдержки – двадцать минут.

Бальзам-скраб для губ

Тыква поможет не только вернуть упругость и гладкость коже, она станет эффективным средством для восстановления красоты ваших губ. Снимутся омертвевшие частички, восстановится нормальное кровообращение, и губы будут выглядеть максимально привлекательно. Достаточно только смешать по четверти чайной ложки тыквенного пюре и кокосового масла, а затем добавить половину чайной ложки сахара. Вотрите смесь в губы и немного помассируйте, оставьте на некоторое время, после чего смойте водой или просто оближите.

Средство для волос

Ваши волосы будут шелковистыми и блестящими, если вы сделаете такую маску. Возьмите чашку сырого тыквенного пюре, добавьте половину чашки обыкновенного йогурта и одну столовую ложку меда. Перемешайте ингредиенты до получения однородной консистенции. Затем нанесите на кожу головы и распределите по всем волосам до самых кончиков. Наденьте сверху шапочку для душа, оберните голову полотенцем и подождите тридцать минут. После этого смойте средство при помощи теплой проточной воды.

Средство для ног

Если вы мечтаете о том, чтобы ваши ступни были гладкими, а педикюр смотрелся на пальчиках просто восхитительно, побалуйте ножки таким средством. Смешайте половину стакана тыквенного пюре с одним яйцом и чайной ложкой меда. Нанесите кашицу на ноги, оберните их полиэтиленом, а сверху наденьте теплые носки. Отдохните пятнадцать минут, после чего смойте средство водой.

Скраб для ног

Если кожа на ваших ступнях слишком сухая, и присутствуют мозоли, это средство поможет вам сделать ноги мягкими и гладкими. Смешайте половину тыквенного пюре с двумя столовыми ложками оливкового масла. Затем добавьте столько мелкой соли, чтобы получилась рыхлая паста. Нанесите средство на стопы, помассируйте пятки и другие сухие участки руками, после чего смойте средство водой.

Восстанавливающее масло для рук

После применения такого масла ваши руки будут мягкими и нежными. Исчезнут мелкие морщинки, не будет ощущения сухости. Для приготовления восстанавливающего масла возьмите четверть чашки или стакана тыквенной кашицы и смешайте с одной чайной ложкой оливкового или миндального масла и таким же количеством меда. Вотрите смесь в руки, немного подождите и смойте проточной водой комнатной температуры.