Ученые: Вакцинированные граждане в два раза реже страдают от симптомов COVID-19

Учёные из Великобритании установили, что вакцинированные граждане в два раза реже страдают от симптомов COVID-19. Речь идёт только о тех пациентах, кто прошёл два этапа введения лекарственного препарата.

После первого этапа вакцинирования существует незначительный шанс заражения инфекцией и для этого, через время, проводится дополнительная вакцинация. В этом случае организм получает дополнительную защиту от вируса и, в случае заражения, гораздо быстрее справляется с ним. В среднем около 1% жителей Великобритании, прошедших два этапа введения лекарства, повторно заражались COVID-19. Это говорит о том, что из 20 тыс. опрошенных только 191 заболели. Даже в этом случае симптомы были куда слабее, чем у непривитых граждан.

Ещё одним положительным моментом стала низкая вирусная нагрузка у реинфицированных британцев. Это говорит о меньшем содержании опасных веществ в их организме и, как следствие, у них снижался шанс заразить других граждан. Именно поэтому медики настоятельно рекомендуют всем, у кого не имеется противопоказаний, прививаться повторно в назначенное время.

Источник: kurer-sreda.ru