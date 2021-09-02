 

Ученые: Вакцинированные граждане в два раза реже страдают от симптомов COVID-19

02.09.2021, 16:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные из Великобритании установили, что вакцинированные граждане в два раза реже страдают от симптомов COVID-19. Речь идёт только о тех пациентах, кто прошёл два этапа введения лекарственного препарата.
После первого этапа вакцинирования существует незначительный шанс заражения инфекцией и для этого, через время, проводится дополнительная вакцинация. В этом случае организм получает дополнительную защиту от вируса и, в случае заражения, гораздо быстрее справляется с ним. В среднем около 1% жителей Великобритании, прошедших два этапа введения лекарства, повторно заражались COVID-19. Это говорит о том, что из 20 тыс. опрошенных только 191 заболели. Даже в этом случае симптомы были куда слабее, чем у непривитых граждан.

Ещё одним положительным моментом стала низкая вирусная нагрузка у реинфицированных британцев. Это говорит о меньшем содержании опасных веществ в их организме и, как следствие, у них снижался шанс заразить других граждан. Именно поэтому медики настоятельно рекомендуют всем, у кого не имеется противопоказаний, прививаться повторно в назначенное время.

Источник: kurer-sreda.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / Диетолог Дороднева рассказала о неработающих диетах

11.04 / Эксперт Молохов об обещании Эрдогана помочь вернуть Крым Зеленскому: С таким союзником и врагов не надо

17.04 / В польских школах запретили изучать деление

30.06 / Эксперты назвали ТОП-5 наименее исследованных мест на планете

04.01 / Как таинственная женщина в черном возле кровати обеспечивала спокойный сон ребенку

11.08 / Скандалы: Отфутболил жену

10.10 / «Новая» отзывает своих журналистов из Карабаха

14.06 / Выводим слизней обманом: хитрый способ победить вредителей без капли химии

09.03 / Мнение: О деревенщине высокого полёта

14.07 / Для лечения эпилепсии и аритмии ученые предложили использовать маринованные каперсы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика