 

Собянин поручил провести комплексное благоустройство прудов-регуляторов в Марьино

02.09.2021, 16:14, Разное
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Столичный градоначальник Сергей Собянин регулярно проводит встречи с москвичами. Так, 2 сентября после общения с жителями района Марьино Собянин поручил провести комплексное благоустройство местных прудов-регуляторов.

Мэр Москвы подчеркнул, что благоустройство Марьинских прудов будет проведено впервые с момента застройки района. Он также отметил, что по просьбам местных жителей вдоль прудов-регуляторов будет создана зона отдыха. Вместе с москвичами проект благоустройство представил депутат Государственной Думы РФ Петр Толстой.

“Вот так это выглядит. Здесь есть зона для отдыха, зона для того, чтобы погулять, спортивные площадки. Это проект, который хотят именно жители”, – цитирует парламентария АГН “Москва”.

Собянин ознакомился с документацией и предложил начать комплексное благоустройство территории уже в 2022 году. “Если вы согласитесь, то со следующего года будем начинать реконструкцию”, – обратился мэр к горожанам.

Отметим, что в ходе благоустройства территории планируется также провести реконструкцию районного кинотеатра “Экран”. “Получится, что все выстроится в одну линию: и красивое пространство прудов, если Сергей Семенович даст добро, и реконструированный центр притяжения для всего района”, – заметил Толстой.

Собянин поручил депутату контролировать проект и обратить внимание на пожелания жителей района. На данном этапе благоустройство должно затронуть 14 искусственных прудов-регуляторов. Предварительная концепция благоустройства Марьинских прудов предполагает создание экосистемы “островов” с различными площадками. Идею поддержали более пяти тысяч жителей.



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