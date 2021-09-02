Кузнецова на марафоне “Новое Знание” рассказала о причинах семейных конфликтов

Кузнецова призналась, что для нее эта тема очень непростая. Уполномоченный по правам ребенка воспитывает семерых детей, из них трое – подростки.

По ее мнению, любой конфликт дает возможность для роста человека и приобретения жизненного опыта. “Все зависит от ситуации: где-то надо просто отстраниться, а где-то поговорить с оппонентом и все выяснить”, – сказала Кузнецова.

Она отметила, что нередко подросткам навязывают конфликты извне и с разными целями. Важно слышать себя и осознавать собственные потребности, подчеркнула детский омбудсмен.

Причиной затяжных конфликтов в семьях она считает равнодушие взрослых и молчание самих детей, которые боятся озвучивать свои проблемы. “С родителями обязательно следует делиться своими проблемами”, – обратилась Кузнецова к слушателям.

Размытое понятие между “хорошо” и “плохо” – главный вызов для современной молодежи, полагает детский омбудсмен. Людям приходится тратить много усилий, чтобы разобраться в различных ситуациях, констатировала спикер.

Просветительский марафон “Новое Знание” проходит во второй раз. В программе мероприятия – выступления свыше 150 выдающихся лекторов и наставников.