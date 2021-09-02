 

Бывшего генпрокурора Афганистана эвакуировали в Испанию вместе с семьей

02.09.2021, 16:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВласти Афганистана эвакуировали в Испанию бывшего генерального прокурора страны Забихуллу Карима вместе с его семьей, сообщила пресс-служба испанской генпрокуратуры.

Как отмечают в ведомстве, в операции по эвакуации Карима участвовали американские военнослужащие, представители гражданского общества, журналисты, правозащитники и лично генеральный прокурор Испании Долорес Дельгадо. Она встретилась со своим афганским коллегой, в ходе которой тот «выразил обеспокоенность по поводу своих бывших сотрудников и других лиц, связанных с отправлением правосудия в Афганистане, которые остаются в стране», передает ТАСС.

Дельгадо сообщила ему о своей поддержке и солидарности и подчеркнула, что также встревожена ситуацией с правами человека в этом государстве, особенно с правами девочек и женщин, в том числе тех, кто работает в судебной системе.

Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) определилось с основным составом правительства Афганистана, а главой назначило лидера талибов. Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).



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