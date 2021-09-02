 

Больше половины россиян решили голосовать на выборах в Госдуму

02.09.2021, 16:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБольшая часть россиян намерена выразить свою политическую волю на предстоящих выборах в Госдуму, информирует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на собственное исследование.

«Большинство россиян (70%) с той или иной степенью уверенности декларируют намерение проголосовать на выборах депутатов Госдумы. Среди них 51% респондентов заявили о твердой уверенности», – говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

При этом не намерены участвовать в выборах 19% респондентов, а 11% пока не определились с этим решением.

С ноября 2020 года доля граждан, решивших голосовать на выборах в Госдуму, выросла на 7%. Доля же тех, кто точно решил голосовать, увеличилась на 14% (51% против 37% в ноябре 2020 года).

«Партийные предпочтения электорально активных россиян распределились следующим образом: партия «Единая Россия» – 34%, КПРФ – 18%, ЛДПР – 10%, партия «Справедливая РФ – Патриоты – За правду» – 7%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 2,8%, «Новые люди» – 2,8%, «Яблоко» – 2,2%, Российская экологическая партия «Зеленые» – 2,1%, Российская партия свободы и справедливости – 1,8%», – отметили во ВЦИОМ.

Опрос проводился с 31 августа по 1 сентября среди 1 тыс. респондентов от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Россия отказалась от РЛС Балхаш в Казахстане

02.08 / Власти Израиля утвердили нового посла в России

18.08 / Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

18.08 / Вдова Захарова назвала Ефремова убийцей

23.03 / Французский филиал IKEA обвинили в шпионаже за сотрудниками

20.03 / CNN – в Белом доме объяснили, что Байден споткнулся на трапе самолёта из-за ветра

04.08 / Появилось видео следственного эксперимента с участием жены Картрайта

05.03 / Россия решила предложить США позитивную программу взаимодействия

11.06 / Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией

15.08 / Придуман способ защиты ДНК от мутаций, которые вызывают рак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика