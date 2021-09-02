Больше половины россиян решили голосовать на выборах в Госдуму

Большая часть россиян намерена выразить свою политическую волю на предстоящих выборах в Госдуму, информирует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на собственное исследование.

«Большинство россиян (70%) с той или иной степенью уверенности декларируют намерение проголосовать на выборах депутатов Госдумы. Среди них 51% респондентов заявили о твердой уверенности», – говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

При этом не намерены участвовать в выборах 19% респондентов, а 11% пока не определились с этим решением.

С ноября 2020 года доля граждан, решивших голосовать на выборах в Госдуму, выросла на 7%. Доля же тех, кто точно решил голосовать, увеличилась на 14% (51% против 37% в ноябре 2020 года).

«Партийные предпочтения электорально активных россиян распределились следующим образом: партия «Единая Россия» – 34%, КПРФ – 18%, ЛДПР – 10%, партия «Справедливая РФ – Патриоты – За правду» – 7%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 2,8%, «Новые люди» – 2,8%, «Яблоко» – 2,2%, Российская экологическая партия «Зеленые» – 2,1%, Российская партия свободы и справедливости – 1,8%», – отметили во ВЦИОМ.

Опрос проводился с 31 августа по 1 сентября среди 1 тыс. респондентов от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.