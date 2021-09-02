 

В РФ решили организовать чартерные поезда для рабочих из Узбекистана

02.09.2021, 16:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДо конца 2021 года планируется отработать ввоз рабочих на российские стройки из Узбекистана и других стран, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

«Мы в ближайшее время организуем поездку в Узбекистан для того, чтобы в пилотном режиме организовать тестовый отбор и вакцинацию, что нам даст в безопасном режиме проработать возможность организовать чартер через территорию Казахстана», – сообщил замминистра на ВЭФ-2021, передает РИА «Новости».

По его словам, процесс перевозки рабочих планируется отработать до конца 2021 года.

В случае принятия положительного решения по чартерам для рабочих из Узбекистана может значительно снизиться цена на авиабилеты не только в этой стране, но и в Таджикистане, пишет «Спутник Таджикистан» в своем Telegram-канале. Издание предполагает, что следующим на очереди для открытия ж/д сообщения для рабочих может быть именно Таджикистан.

В начале мая президент Владимир Путин заявил, что РФ не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. В марте Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.03 / Хомчак оценил вероятность нападения с белорусского направления

17.10 / В Азербайджане сказали, каким будет ответ на ракетный обстрел Гянджи

03.08 / ВВС: Иран искажает статистику по коронавирусу

02.07 / Российским футболистам ограничат размер зарплаты

10.08 / Ирена Понарошку развелась с мужем

30.05 / Ученые пояснили, почему некоторые люди очень громко включают музыку

13.10 / «Паникующий» Лондон списывает Трампа со счётов и налаживает связи с Байденом

17.08 / «Единая Россия» и правительство разработали основные направления программы «Санитарный щит»

31.07 / Лукашенко рассказал о том, как помог деньгами Тихановской

25.12 / Воспитанников детского сада госпитализировали с отравлением в Ивановской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика