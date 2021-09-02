В РФ решили организовать чартерные поезда для рабочих из Узбекистана

До конца 2021 года планируется отработать ввоз рабочих на российские стройки из Узбекистана и других стран, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

«Мы в ближайшее время организуем поездку в Узбекистан для того, чтобы в пилотном режиме организовать тестовый отбор и вакцинацию, что нам даст в безопасном режиме проработать возможность организовать чартер через территорию Казахстана», – сообщил замминистра на ВЭФ-2021, передает РИА «Новости».

По его словам, процесс перевозки рабочих планируется отработать до конца 2021 года.

В случае принятия положительного решения по чартерам для рабочих из Узбекистана может значительно снизиться цена на авиабилеты не только в этой стране, но и в Таджикистане, пишет «Спутник Таджикистан» в своем Telegram-канале. Издание предполагает, что следующим на очереди для открытия ж/д сообщения для рабочих может быть именно Таджикистан.

В начале мая президент Владимир Путин заявил, что РФ не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. В марте Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда.