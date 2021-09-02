СБУ проводит обыски в Полтавском горсовете

Причину в спецслужбе пока не называют.

Обыски проходят в кабинетах городского главы Александра Мамая и начальника управления по вопросам градостроительства и архитектуры Николая Шевелева. Также корреспондент увидел в помещении горсовета председателя фракции “За майбутнє” Евгения Диканя в сопровождении работников СБУ.

Местное издание “Полтавщина” сообщает, что правоохранители задержали Диканя, а также ряд других должностных лиц. “Полтавщина” отмечает, что обыски проходят также в ресторане “Болоньета Траттория”, который принадлежит Диканю. Сам политик сказал, что ему не объяснили причину следственных действий и его задержания.

По данным источников издания, Диканя подозревают в том, что он требовал у предпринимателя $5 тыс. за содействие в выдаче разрешительных документов управления по вопросам градостроительства и архитектуры. Официально эта информация не подтверждена.

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