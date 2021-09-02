Корниенко считает, что заявление Зеленского и Байдена зафиксировало невозможность возврата к “русскому миру”

“Заявление президентов окончательно фиксирует, что по своим ценностям Украина является частью западного мира. Запад четко отделяет союзников от соперников и демократию от автократии. Мы – на западной стороне этого противостояния, а это значит, что возврата к “русскому миру” не будет”, – сказал Корниенко.

По словам Корниенко, такого документа еще никогда не было в истории украино-американских отношений, он предусматривает подписание ряда договоров между США и Украиной и конкретные результаты.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом.

Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского – с советниками и с глазу на глаз.

Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году. Также Украина и США активизируют работу комиссии стратегического партнерства между странами.

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