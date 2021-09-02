Зеленский призвал американских бизнесменов инвестировать в Украину

В мероприятии приняли участие представители финансовых, энергетических компаний, предприятий, работающих в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях.

Зеленский рассказал американским бизнесменам о плане трансформации Украины, который направлен на привлечение в украинскую экономику около $300 млрд.

“Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20–25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний и мы будем рады им”, – подчеркнул он.

Президент заявил, что Украина делает реальные шаги для поддержки бизнеса, он, в частности, напомнил и о банковской реформе и готовности к приватизации “ПриватБанка”, реформе государственного концерна “Укроборонпром”.

Глава государства также сообщил о государственной поддержке инвесторов, которые вкладывают в Украину от €20 млн.

“Много реформ, много шагов. Мы спешим, у нас нет времени на разговоры”, – сказал Зеленский.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Главной темой встречи Зеленского с президентом Джо Байденом стало включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Байден и Зеленский 1 сентября сначала провели встречу с участием СМИ. Глава Белого дома заявил, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден сказал, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского с глазу на глаз.

США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

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