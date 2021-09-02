Пловец Остапченко завоевал для Украины 83-ю медаль на Паралимпиаде 2020

Украинец показал третий результат в заплыве на 50 метров вольным стилем в классе S1.

Остапченко преодолел дистанцию за 45.95.

Победу в этом заплыве праздновал мексиканец Диего Лопес Диас (44.66), второе место занял Лянькан Цзоу из Китая (45.25).

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Украина в медальном зачете находится на четвертом месте с 83 медалями, из которых 20 золотых, 38 серебряных и 25 бронзовых.

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