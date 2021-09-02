Следствие по делу МН17 обратилось к российским военным

“JIT […] снова обращается с просьбой об информации. Просьба следующего расследования, обращена, в частности, к жителям российского города Курска. Из Курска был отправлен ЗРК “Бук”, которым, как считает совместная следственная группа, был сбит этот самолет. […] Если у вас имеется какая-либо информация (например, фотографии, видеоматериалы, релевантные электронные сообщения или военные приказы, имеющие отношение к катастрофе с Boeing MH17), просим связаться с JIT”, – говорится в сообщении.

Следственная группа обещает “безопасную коммуникацию”.

“Нидерландская полиция, координирующая эту акцию, пишет жителям Курска, что следствие по установлению личности членов расчета [“Бука”] и обстоятельств принятия решения о применении этого оружия далеко продвинулось, однако оно еще не полное”, – подчеркивается в обращении.

Следствие отмечает, что, по информации JIT, “Бук” был доставлен на Донбасс из Курска 53-й российской зенитной ракетной бригадой, и поэтому именно в Курске следует искать ответы.

“Этим обращением совместная следственная группа надеется получить недостающую информацию и представить полную картину произошедшего с тем, чтобы родственники погибших смогли, наконец, обрести покой, получив ответы на оставшиеся вопросы”, – заявили в Нидерландах.

Начальник отдела Национальной полиции Нидерландов Энди Крааг отметил, что следствие хочет знать не только кто входил в расчет “Бука”, но и “какое у них было задание и от кого оно было получено”.

“Мы также хотим знать, кто принимал решение о применении этого оружия в Украине. Особенно нам хочется узнать, почему был сбит пассажирский лайнер. Как могли сбить самолет, на борту которого находилось 298 мирных граждан? Рассказать об этом с полной уверенностью мы сможем лишь тогда, когда лица, напрямую причастные к этой трагедии, ответят на эти вопросы”, – сказал Крааг.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны “ДНР” того времени Игорь Гиркин, глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четырех, кто принимает участие в процессе, – Пулатов, но и он не признает свою вину.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала рассмотреть альтернативные версии крушения Boeing, заново допросить экспертов и свидетелей по делу, заново исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил.

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