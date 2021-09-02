 

Замечено, что дикие какаду способны изготавливать для себя столовые приборы

02.09.2021, 15:40, Новости дня
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О том, как труд сделал из обезьяны человека, нам известно еще со школьной скамьи. Нас также не удивляет, когда человекообразная обезьяна берет камень или палку, чтобы облегчить выполнение какой-то задачи. Но когда то же самое повторяют птицы, теория эволюции буквально превращается в бессмыслицу.

Ученые замети ли, что дикие какаду, живущие в лесах Индонезии, также научились изготавливать для себя примитивные орудия труда. Вернее сказать, они в буквальном смысле из подручных средств делают столовые приборы, с которыми удобнее потреблять пищу.

Эту роль для пестрых птиц играют щепки, тонкие веточки и другие предметы, которых есть множество в лесах. Какаду научились втыкать их в мякоть фруктов, чтобы добывать вкусные кусочки.



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