 

Вакцинация от COVID-19 вдвое снижает риск долгого ковида

02.09.2021, 15:38, Разное
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Вакцинация – ведущий метод борьбы с COVID-19. Однако после нее некоторые люди все равно заражаются этой инфекцией. Во многом это обусловлено появлением новых вариантов коронавируса. У людей, которые были привиты, коронавирусная инфекция обычно протекает легче, чем у невакцинированных.

Хорошо известно, что у многих патологические симптомы могут сохраняться длительное время после острого COVID-19. Защищает ли вакцинация от этой проблемы, до последнего времени не было известно.

В новом исследовании ученые проанализировали данные более 1,2 миллионов жителей Великобритании, которые сообщали о своих симптомах при помощи мобильного приложения. Примерно 1 миллион из них получили две дозы вакцины производства Pfizer, Moderna или AstraZeneca с декабря 2020 года по июль 2021 года. Из них COVID-19 заболели 0,2% участников. Ученые сравнили их состояние с состоянием аналогичного количества участников из контрольной группы – непривитых людей, перенесших коронавирусную инфекцию.

У полностью привитых, но заболевших, участников инфекция была бессимптомной в два раза чаще, чем у инфицированных, но не вакцинированных людей. Риск госпитализации по поводу COVID-19 у них был на 73% ниже.

Среди привитых людей, заболевших COVID-19, длительные (дольше четырех недель после острой инфекции) симптомы встречались на 49% реже, чем у непривитых.

Постковидный синдром

Пока мы знаем о «лонг-ковиде» далеко не все, но исследования продолжаются, а вместе с этим улучшаются и прогнозы для заболевших

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«Я думаю, это действительно первое исследование, которое показывает, что риск долгого ковида снижается после двух доз вакцины, и это снижение значительно», – цитирует The New York Times соавтора исследования доктора Клэр Стивс (Claire Steves) из Королевского колледжа Лондона.

Доктор Стивс добавила, что в настоящее время нет специфического лечения долгого ковида. Поэтому вакцинация – лучшая профилактическая стратегия для каждого, кто может привиться.  



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