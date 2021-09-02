Как сохранить урожай тыквы в свежем виде до самой весны: обработать раствором марганцовки и другие советы

В начале осени многие дачники приступают к сбору урожая тыквы. Часть плодов этой культуры садоводы закладывают на хранение. Другую часть используют для изготовления заготовок — варенья или, к примеру, сока. Тыквенные заготовки могут легко храниться всю зиму. А вот целые тыквы на хранение нужно закладывать правильно. Иначе плоды зимой начнут усыхать или подгнивать.

Как сохранить тыквы до весны — выбор плодов

Для длительного хранения важно в первую очередь правильно выбирать сами тыквы. Хорошо храниться зимой будут, конечно же, только неповрежденные, абсолютно целые плоды, обязательно срезанные с «хвостиком». От размера тыкв их лежкость зимой не зависит.

На хранение обычно закладываются немного недозревшие тыквы. Плоды этой культуры, как и томаты, могут дозревать, будучи уже срезанными с грядки. Исключение составляют лишь совсем зеленые тыквы. Такие плоды для хранения не подходят, так как вместо дозревания они обычно начинают гнить.

Можно заложить на хранение и полностью дозревшие тыквы с желтой мякотью и корочкой. Но такие тыквы в последующем придется употребить в пищу — скорее всего, уже осенью, до зимы. Дело в том, что дозревшие тыквы довольно-таки быстро начинают усыхать. Семечки внутри плодов прорастают. Мякоть же становится сухой и горьковатой.

Где хранить

Хранить тыквы лучше в прохладном месте — к примеру, в погребе. Но можно заложить плоды на хранение и прямо в квартире — на антресолях, под кроватью, в кладовке и т. д. В этом случае тыквы нужно периодически проверять. Дозревшие экземпляры лучше сразу употреблять в пищу. Максимальный срок, до которого обычно хранятся тыквы в квартире, — это март-месяц.

В погребе тыквы могут сохраниться без усыхания и дольше — вплоть до нового урожая.

Чем обработать

Проводить какую-то обработку тыкв перед закладкой на длительное хранение необязательно. Исключение составляют лишь те плоды, на которых имеются какие-то незначительные повреждения. Такие тыквы перед закладкой желательно протерть 3 % раствором марганцовки.