В Центробанке назвали причину роста заработных плат в России

Экономические эксперты из Центробанка назвали возможную причину роста заработных плат в России. Ею является жёсткая конкуренция и недостаток специалистов на фоне пандемии.

С начала 2021 года заработные платы в некоторых отраслях увечились в два раза, как и повысилась необходимость в рабочей силе. Наиболее перспективной стала IT-сфера, банки, госучреждения. Не менее высокооплачиваемой остаётся медицина, строительство и производство, где постоянно требуются специалисты. В свою очередь пандемия серьёзно увеличила нагрузку на онлайн-сервисы и доставку, что подстегнуло работодателей повышать заработные платы и в этих направлениях, чтобы иметь возможность справиться со спросом. В Центробанке отметили, что конкуренция во всех вышеперечисленных сферах даже после выхода из локдауна не изменится, и вполне возможно сохранение темпа роста заработных плат и конкуренции между компаниями, которым требуются сотрудники.

Минусом в этой ситуации является необходимость сбалансировать уровень инфляции на фоне растущих зарплат. Для этого придётся ввести более жёсткие ограничения на все кредитно-финансовые операции в России. Также возможен рост некомпетентности, огромная нагрузка на образовательную сферу и перегрев рынка труда, который затронет все области, ведь предугадать, какая сфера окажется перегруженной, а в какой недостаёт компетентных сотрудников, невозможно.

Источник: www.kommersant.ru