Модернизацию Курьяновских очистных сооружений завершат до конца 2021 года – Собянин
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Вместе с Курьяновскими продолжается комплексная реконструкция Люберецких очистных сооружений. Объем работы – громадный, отметил Собянин.
Реконструкция Курьяновских очистных сооружений идет уже 10 лет. Фактически строится новый комплекс, подчеркнул градоначальник.
“Очистные сооружения, которые служили более полувека, постепенно превращаются в современные, новые, которые исключают какие-то резкие запахи, сероводород, уменьшают концентрацию вредных веществ, улучшают воду, которая сбрасывается в Москву-реку после очистных сооружений”, – сказал Собянин.
Для анализа качества воды на Курьяновских очистных сооружениях изменили подход к контролю стоков. Вместо одного раза в месяц процедура проводится до восьми раз.
“Мы смотрим основные показатели: какая вода приходит на очистные сооружения, и поэтапную ее очистку от всех этапов очистки – от механической и биологической дальше до стоков, которые сливаются в реку”, – сообщила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
Для устранения неприятных запахов специалисты перекрыли первичные отстойники сточных вод, подводящие каналы и другие источники. Использовались более компактные и экономичные в эксплуатации плоские плавающие перекрытия.
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