Модернизацию Курьяновских очистных сооружений завершат до конца 2021 года – Собянин

Вместе с Курьяновскими продолжается комплексная реконструкция Люберецких очистных сооружений. Объем работы – громадный, отметил Собянин.

Реконструкция Курьяновских очистных сооружений идет уже 10 лет. Фактически строится новый комплекс, подчеркнул градоначальник.

“Очистные сооружения, которые служили более полувека, постепенно превращаются в современные, новые, которые исключают какие-то резкие запахи, сероводород, уменьшают концентрацию вредных веществ, улучшают воду, которая сбрасывается в Москву-реку после очистных сооружений”, – сказал Собянин.

Для анализа качества воды на Курьяновских очистных сооружениях изменили подход к контролю стоков. Вместо одного раза в месяц процедура проводится до восьми раз.

“Мы смотрим основные показатели: какая вода приходит на очистные сооружения, и поэтапную ее очистку от всех этапов очистки – от механической и биологической дальше до стоков, которые сливаются в реку”, – сообщила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

Для устранения неприятных запахов специалисты перекрыли первичные отстойники сточных вод, подводящие каналы и другие источники. Использовались более компактные и экономичные в эксплуатации плоские плавающие перекрытия.