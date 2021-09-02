 

Мужчину застрелили в подъезде дома в Казани

02.09.2021, 15:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа улице Минской в Казани нашли тело мужчины с огнестрельным ранением, подозреваемыйустановлен и задержан, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли утром в четверг на лестничной площадке в одном из домов по улице Минской, сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным, выстрел был произведен с близкого расстояния из карабина «Сайга». В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний житель города Казани», – добавили в СК. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Убийца зашел в лифт дома на Минской вместе с жертвой, он не прятал оружие, в лифте же он и произвел выстрел, информирует Telegram-канал Life Shot.

После преступления злоумышленник вытащил тело и попытался скрыться с места на автомобиле.

Ранее в Тульской области пьяный местный житель выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали.



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