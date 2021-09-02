Скончался создатель музыки для танца сиртаки 96-летний греческий композитор Микис Теодоракис

Причины смерти не называются.

Контекст:

Микис Теодоракис родился в Греции в 1925 году. Он получил известность как создатель классической музыки, а также музыки к танцам в народном стиле. В частности, он написал мелодию к танцу сиртаки, который был показан в фильме “Грек Зорба” (1964) режиссера Михалиса Какоянниса.

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