 

Скончался создатель музыки для танца сиртаки 96-летний греческий композитор Микис Теодоракис

02.09.2021, 15:02, Новости дня
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Причины смерти не называются.

Контекст:

Микис Теодоракис родился в Греции в 1925 году. Он получил известность как создатель классической музыки, а также музыки к танцам в народном стиле. В частности, он написал мелодию к танцу сиртаки, который был показан в фильме “Грек Зорба” (1964) режиссера Михалиса Какоянниса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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