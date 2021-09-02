 

Twitter представил режим безопасности от оскорблений и языка вражды

02.09.2021, 15:02, Новости дня
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Функция направлена на “сокращение деструктивного взаимодействия”. Система автоматически анализирует все комментарии на странице и скрывает оскорбления и “ненавистнические замечания”. При этом она оценивает не только содержание комментария, но и взаимодействие пользователя с его автором, чтобы не блокировать автоматически аккаунты, на которых человек подписан или с которыми часто общается.

Аккаунты нарушителей будут блокировать на семь дней. Речь идет именно о блокировании, а не о бане – у этих пользователей по-прежнему будет доступ в Twitter, но они временно не смогут следить за учетной записью, в которой оставили оскорбительный комментарий, просматривать ее твиты или отправлять личные сообщения.

Функция также позволяет посмотреть список всех помеченных негативных комментариев и заблокированных аккаунтов.

Новую функцию можно включить в настройках. Пока она доступна в тестовом режиме для аккаунтов на английском языке. Алгоритм системы проверяют на адекватную оценку комментариев (хейтер/друг).

Контекст:

В августе Twitter объявил, что тестирует функцию маркировки твитов, которые распространяют дезинформацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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