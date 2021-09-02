В Кремле заявили, что военная помощь США Украине может привести к обострению ситуации на Донбассе

По его словам, такая инициатива является “очень опасной”.

Песков отметил, что власти РФ считают, что “потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке”.

Агентство Associated Press 31 августа со ссылкой на уведомление Конгрессу от администрации президента США Джо Байдена сообщило, что новый пакет военной помощи США Украине на сумму $60 млн включает поставки противотанковых ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin.

Контекст:

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году в общей сложности до $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи. Для вступления в силу законопроект должен быть поддержан Сенатом США и подписан президентом.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд. В том числе США с 2014 года по июль 2021-го предоставили Украине около $2,5 млрд военной помощи, отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине.

Первую партию Javelin – 37 противотанковых комплексов – и 210 ракет к ним Украина получила в 2018 году.

Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил, что после поставки Javelin в Украину пророссийские боевики сократили использование танков.

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