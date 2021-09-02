 

Зеленский на встрече с конгрессменами США призвал сохранить санкции против “Северного потока – 2”

02.09.2021, 15:02, Новости дня
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Зеленский поблагодарил американскую делегацию, которая участвовала в саммите Крымской платформы и торжествах по случаю 30-летия независимости Украины.

Президент также отметил двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в Конгрессе.

“Мы продолжаем отстаивать общие с Соединенными Штатами демократические ценности и заинтересованы в выводе стратегического партнерства на качественно новый уровень”, – сказал глава государства.

Он предложил американской стороне приобщиться к Плану трансформации украинской экономики, который презентовал в Вашингтоне, а также рассказал о реформах, которые проводятся в Украине, в частности, об антикоррупционной и судебной.

Также политики обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и в оккупированном Крыму, а также реализацию Россией газотранспортного проекта “Северный поток – 2”.

“Санкционное давление на этот проект должно быть сохранено. Только санкции США в отношении “Северного потока – 2″ могут стимулировать РФ к договоренностям и их соблюдению”, – сказал президент.

Зеленский побрагодарил американскую сторону за помощь в лечении и реабилитации украинских военных и отметил, что рассчитывает на поддержку США в создании сети лечебно-реабилитационных центров для военных в Украине.

Сопредседатель Украинского кокуса Марси Каптур выразила поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также позитивным изменениям в стране.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом.

Он провел встречу с президентом США Джо Байденом 1 сентября. Глава Белого дома заявил, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден сказал, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку “Северного потока – 2” могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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