У каждого седьмого подростка сохраняются симптомы COVID-19 дольше трех месяцев



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Авторы исследования провели опрос детей и подростков 11-17 лет, которые сдавали ПЦР-тесты на коронавирус с января по март 2021 года. В анализ были включены данные 3 тысяч школьников, у которых подтвердился COVID-19, и 3,7 тысячи их сверстников с отрицательными ПЦР-тестами. Все участники заполнили подробные анкеты о своем самочувствии через 15 недель после после проведения теста.

Результаты показали, что у 66,6,5% детей с подтвержденным COVID-19 сохраняется один или несколько симптомов коронавируса дольше трех месяцев, в контрольной группе о плохом самочувствии сообщили 53,3% человек. Чаще всего дети жаловались на головную боль и постоянную усталость. Около 30% переболевших школьников имели больше трех длительных симптомов по сравнению с 16% детей, у которых не было коронавирусной инфекции.

Ученые сделали вывод, что у 14% подростков сохраняются продолжительные симптомы, связанные с COVID-19. То, что у большого числа участников с отрицательным ПЦР-тестом были выявлены различные недомогания, неудивительно — это характерно для детей этой возрастной группы, кроме того, исследование проводилось в то время, когда школьники в Англии вернулись в школы после продолжительной изоляции.

«Наше исследование показывает важность наличия группы сравнения, чтобы не путать длительные симптомы COVID-19 с плохим здоровьем, не связанным с коронавирусом. Без контрольной группы молодых людей наши выводы было бы сложно интерпретировать», — сообщила соавтор исследования Роз Шафран (Roz Shafran).

Ученые отметили, что данные по распространенности постковидных проявлений у детей оказалась ниже, чем в других исследованиях. Так, в более ранних отчетах упоминалось, что длительные симптомы могут испытывать более половины инфицированных детей.