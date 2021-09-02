Полив моркови в сентябре: стоит ли его делать и поможет ли это улучшить урожай

Многие дачники задаются вопросом — стоит ли поливать морковь в сентябре. Нуждается ли эта культура во влаге в конце вегетационного периода? И могут ли поливы в сентябре способствовать увеличению урожайности моркови и улучшению вкусовых качеств ее плодов?

Два вида моркови

В России дачники в большинстве своем выращивают два вида моркови — среднеспелую и позднеспелую. В первом случае морковь обычно выкапывают в конце августа — начале сентября. Позднеспелые корнеплоды убирают в сентябре, а иногда и в начале октября. От того, какая разновидность моркови выращивается на участке, и зависят сроки окончания поливов этой культуры.

Когда заканчивают поливы

Среднеспелую морковь в сентябре обычно уже не поливают. По правилам, заканчивать поливы этого корнеплода следует за 2 недели до сбора урожая. Если морковь позднеспелая и выкапывать ее планируется в конце сентября, в начале месяца ее поливы еще можно продолжить.

За две недели до сбора урожая морковь прекращают поливать в том случае, если на улице стоит прохладная и не слишком сухая погода. Если же лето в регионе выдалось затяжное, поливы можно прекратить и за неделю до выкапывания корнеплодов.

Чем опасен перелив

Если же на улице идут дожди, поливать морковь не стоит ни в коем случае. Из-за переизбытка влаги корнеплоды могут потрескаться. К тому же и храниться морковь в последующем будет хуже. Ухудшатся из-за лишней влаги и вкусовые качества моркови.

Полезный совет

В любом случае хорошо пролить морковь нужно за сутки до сбора урожая. Это необходимо для того, чтобы корнеплоды легче вытаскивались из земли. Если грунт будет слишком сухим, морковь при выкапывании можно повредить.

С какой периодичностью поливать морковь в сентябре

Весной морковь обычно поливают достаточно часто — не менее 3 раз в неделю. Ближе же к концу лета частоту поливов значительно сокращают. При этом грядки стараются заливать более обильно — так, чтобы почва промокла на всю длину корнеплодов.

В конце августа и в сентябре морковь обычно поливают не чаще 1 раза в 10-14 дней. При этом воду расходуют из расчета 12-15 литров на 1 м2. То есть в сентябре позднюю морковь, скорее всего, придется полить 1-2, максимум 3 раза.

Как поливать

Поливают морковь в сентябре по такой же технологии, что и летом. То есть воду пускают на грядке под корень. Но если погода стоит очень сухая, можно полить морковь и методом дождевания. Это освежит зеленые части растений.

Поливать методом дождевания морковь в августе и сентябре, конечно, лучше рано утром или поздно вечером. Яркое солнце при поливе днем может обжечь листочки растений.