 

Вместо квартиры школьника из Воркуты полиция по ошибке обыскала жилище Александра Плющева

02.09.2021, 14:31, Разное
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Столичная полиция нагрянула с обыском к журналисту радиостанции «Эхо Москвы» Александру Плющеву и устроила погром в его квартире. Сотрудники 2-го специального полка буквально взяли жилище штурмом, применив весь арсенал спецсредств.

«В 4 утра позвонили в дверь и попросили позвать родителей. Я спросонья ничего не понял и послал их всех по матери. У меня ведь в 7 часов эфир на «Эхе» с Таней Фельгенгауэр, нужно отсыпаться. И тут мгновенно мне выбивают входную дверь, люди в черных масках залетают в квартиру через окна. Светошумовая граната, слезоточивый газ, кто-кто крикнул: «Всем лежать! Работает ОМОН!». Положили меня мордой в пол, напугали всю семью. Командир спецназа стал допрашивать, как давно я работаю на шведскую разведку и кто мой связной в посольстве. Только когда в шкафу откопали мой школьный аттестат вместе с выпускным альбомом, то поняли, что я не тот школьник из Воркуты, и меня отпустили. На прощание силовик мне посоветовал завязывать с «либерастней» и найти нормальную работу где-нибудь на НТВ», — рассказал Плющев.

В полиции случившийся инцидент назвали досадным недоразумением.

«Сработала система распознавания лиц. Мы оперативно отреагировали. Из-за технической ошибки и некорректных данных об объекте был задействован план «Антитеррор». Приносим искренние извинения гражданину Плющеву А.В.», — объяснили в ГУВД Москвы.

Плющев извинения не принял и намерен добиваться справедливости в ЕСПЧ. Журналист «Эха Москвы» также в очередной раз раскритиковал систему распознавания лиц.

«Я в «Точке» вместе с Бобуком это разбирал неоднократно. Вся эта система одна сплошная фикция и распил бабла. Процент совпадения, дай бог, достигает 70. А им же все равно. Главное, что похож. Вот, теперь ощутил это на своем лице, так сказать», — добавил Плющев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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