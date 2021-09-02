 

Назван лидирующий по числу заражений COVID-19 округ Подмосковья

02.09.2021, 14:26, Разное
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За минувшую среду в Московской области было выявлено 614 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Балашиха уже несколько дней подряд удерживает лидерство среди округов Подмосковья по напряжённости коронавирусной ситуации: за сутки там заболели 77 человек. На втором месте находится Солнечногорск с 40 инфицированными, а за ним следуют Воскресенск и Химки с 36 и 35 заболевших соответственно, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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