Мишустин на марафоне общества “Знание”: Роботы не смогут заменить людей
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В рамках федерального образовательного форума Российского общества “Знание” премьер-министр Михаил Мишустин рассказал школьникам и студентам о развитии новых технологий. Встреча с участниками II Просветительского
марафона “Новое Знание”
прошла в формате открытого урока.
Председатель правительства РФ подчеркнул, что воссозданное президентом общество “Знание” занимается развитием кругозора молодых людей, организовывая для них многочисленные лекции, мастер-классы и встречи с экспертным сообществом.
В ходе выступления политик затронул тему современных трендов, которые влияют на будущее. Он также рассказал молодежи о вызовах, стоящих перед Россией.
“Сегодня
растет спрос на технологии, которые связаны с кибербезопасностью, с
обеспечением работы IT-решений. Таких как управление
инцидентами – от пожаров или преступлений до пандемии. Автоматизированные
предложения инцидент-менеджмента позволяют быстрее реагировать на любые
происшествия через интерфейс этой программы”, – рассказал Мишустин.
Кроме того, глава кабмина подчеркнул, что правительство РФ сейчас занимается ускорением социально-экономического и
научно-технологического развития страны. По его мнению, этого невозможно добиться без использования передовых технологий и последующего
перераспределения рынка труда при котором появляются новые профессии.
Мишустин отметил, что в эпоху цифровой трансформации товары замещаются виртуальными
услугами и возрастает значение нематериальных активов. По его словом, у людей даже с небольшим
капиталом появляется возможность создавать новую наращивать
капитализацию своих идей.
При этом он особо подчеркнул, что роботы не смогут заменить людей, потому что только человек способен собрать настоящую команду и повести ее за собой. Также Мишустин обратил внимание на изменение климата. Председатель правительства призвал школьников и студентов следить за этими процессами и бережно относиться к природе.
Смотреть комментарии → Комментариев нет