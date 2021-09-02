Политолог указал на предвыборный популизм КПРФ в теме пенсионной реформы

«Руководство КПРФ надеется привлечь этим шагом голоса избирателей предпенсионного возраста, но им вряд ли это удастся», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Орлов, комментируя внесение КПРФ на рассмотрение Госдумы законопроекта об отмене пенсионной реформы.

«Это определенно предвыборный, популистский ход», – уверен гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Он пояснил, что «Госдума в настоящее время на каникулах, поэтому не сможет его рассмотреть».

По словам политолога, «с момента начала реализации пенсионной реформы прошло три года, и многие решения просто невозможно отменить». «Руководство КПРФ надеется привлечь этим шагом голоса избирателей предпенсионного возраста. Но результат вряд ли будет существенным, поскольку избиратели стали намного более рациональными, чем, например, 10-15 лет назад, и в состоянии отличить реализуемое решение от популистской предвыборной инициативы», – резюмировал Орлов.

Напомним, в середине августа группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму законопроект о снижении с 1 января 2022 года возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Документ размещен в электронной базе данных ГД.

«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», – говорится в пояснительной записке. По мнению коммунистов, вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, путем пополнения ее за счет части налогов.