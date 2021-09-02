РКН потребовал от Google и Apple удалить из магазинов приложение «Навальный»

Роскомнадзор (РКН) потребовал от компаний Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение «Навальный», связанное с признанной в РФ экстремистской и запрещенной организацией, сообщила пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от App Store и Google Play прекратить распространение приложения организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ. Соответствующее обращение было направлено в Apple Inc и Google LLC на основании требования Генеральной прокуратуры России», – передает сообщение РКН ТАСС.

Указанное приложение, по данным Роскомнадзора, используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий организацией «Фонд борьбы с коррупцией», признанной экстремистской и запрещенной в РФ решением Московского городского суда.

«Непринятие мер является нарушением российского законодательства, влечет административную ответственность, а также может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы», – подчеркнули в российском надзорном ведомстве.

Требование Генеральной прокуратуры о незамедлительном ограничении доступа к указанному приложению «направлено на пресечение деятельности информационного ресурса, используемого для экстремистской деятельности, а также на исключение любого содействия компаниями Apple и Google организациям, признанным экстремистскими, деятельность которых запрещена на территории РФ», указали в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что за организацию и участие в деятельности экстремистских и запрещенных в РФ организаций предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 282.2 УК РФ.

9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры признал ФБК** и «Штабы Навального*» экстремистскими организациями. Минюст официально внес их в перечень запрещенных в РФ организаций. В Роскомнадзоре указали, что приложение «Навальный» используется «для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», что может подпадать под статью 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».

В этой связи эксперты-юристы призвали жителей РФ во избежание возможной ответственности отказаться от использования приложения «Навальный», передает ТАСС. «В настоящее время за использование приложения «Навальный» не может наступить ответственности, и скачавшим его ранее ничего не угрожает. Но после требования Роскомнадзора положение вещей меняется, и это приложение относится к категории запрещенного контента. Правоприменительная практика только формируется, поэтому как адвокат я бы советовал отказаться от его использования», – отметил адвокат Дмитрий Аграновский.

Адвокат Сталина Гуревич пояснила, что существующая практика предусматривает административную и уголовную ответственность за распространение запрещенного приложения.

При этом она отметила, что скачавшие приложение ранее по закону освобождаются от ответственности. «Тем же, кто до этого решения скачал приложение, нужно просто его удалить. Им ничего за это не будет, потому что закон обратной силы не имеет», – указала адвокат.

Напомним, по мнению прокуратуры, связанные с Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Мосгорсуд утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального было запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов.