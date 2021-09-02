“Ей постоянно говорят, какая я проститутка”. Maruv рассказала, как проживающая в Павлограде бабушка реагирует на ее откровенные клипы

По словам артистки, несмотря на это, бабушка все равно в курсе ее концертной и творческой деятельности благодаря соседям.

“Ей соседи постоянно показывают все мои клипы, концерты, говорят, какая я проститутка. Все нормально. Но она всегда может рассказать, “почем в Одессе рубероид”. Но это я так пошутила. На самом деле она мной очень гордится, и я ее очень люблю”, – резюмировала Maruv.

Она также сообщила, что хотела бы перевезти бабушку к себе в Киев, но та не соглашается.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Maruv и ее балет выступают в обтягивающих комбинезонах из латекса. Во время выступлений певица исполняет движения, характерные для направления стрип-дэнс.

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