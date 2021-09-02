 

Политолог Давидюк: Развитие металлургии позволяет за собой развивать еще четыре-пять отраслей экономики

02.09.2021, 14:08, Новости дня
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“Исторически так сложилось, еще со времен Союза… [металлургия] – та отрасль, которая помогает стране наполнять бюджет. Ну и понятно, что создает большое количество – сотни тысяч рабочих мест для граждан, которые задействованы в этой области. Ну и тоже важно, что это внешние рынки. Это приток долларового кэша в страну. Они работают на внешних рынках. Более того, они еще и создают инфраструктуру. Развитие металлургии позволяет за собой развивать еще четыре-пять отраслей экономики”, – отметил эксперт.

Крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания “Метинвест” в первом полугодии выплатила в бюджет более 500 млн долларов налогов и сборов, отмечается в сюжете “5 канала”.

Контекст:

Группа заплатила в госбюджет Украины с января по июнь более 10 млрд грн налога на прибыль, это в семь раз превышает показатель прошлого года, заявлял гендиректор предприятия Юрий Рыженков.

Издание “Обозреватель” изучило суммы уплаченных предприятиями Украины налогов за прошлый год и выяснило, что крупнейшими государственными налогоплательщиками в Украине являются “Укрнафта” и “Укргазвидобування”, на третьем месте – группа “Метинвест”. По результатам 2020 года “Укрнафта” заплатила в госбюджет 45,8 млрд грн, “Укргазвидобування” – 28,4 млрд грн, “Метинвест” – 22,1 млрд грн. При этом первые две компании являются государственными, пишет издание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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