 

Адвокат Спирс рассказал о решении прокураторы по делу о нападении его клиентки на домработницу

02.09.2021, 14:08, Новости дня
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Он отметил, что по словам шерифа, инцидент с домработницей был незначительным – во время перепалки с певицей она не получила никаких травм или ударов. 

Адвокат попросил СМИ относится к его клиентки более уважительно, а не “раздувать сенсации”.

Контекст:

16 августа помощница Спирс обратилась в полицию, сообщив, что между ней и артисткой возникла ссора, в ходе которой певица якобы выбила из рук домработницы телефон и ударила ее.

Комментируя инцидент, адвокат Розенгарт в комментарии ВВС заявил, что это была “обычная ссора” без драки, подчеркнув, что на телефоне помощницы нет повреждений. Тем не менее певица все это время находилась под следствием. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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