Хрящи носа использовали для лечения коленного остеоартрита



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Остеоартрит – заболевание, при котором происходит дегенерация хрящей суставов. В настоящее время его лечат симптоматически (противовоспалительными и обезболивающими лекарствами) или заменой сустава на искусственный, сделанный из металла или пластика. Однако срок службы таких суставов ограничен.

Ученые из Базельского университета и Университетской больницы Базеля опробовали новый способ лечения остеоартрита. В лаборатории они вырастили хрящи из клеток, полученных из носовой перегородки пациентов. Далее полученные ткани имплантировали в коленные суставы двух пациентов с остеоартритом – в возрасте 34 и 36 лет.

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Авторы исследования отметили, что в отличие от многих других дефектов суставов, остеоартрит сопровождается устойчивым воспалением. Чтобы определить, как этот фактор будет действовать на пересаженные хрящи, перед имплантацией хрящей людям они провели эксперименты на мышах. Прочность хрящей была проверена в исследовании на овцах. Эксперименты на животных показали, что пересаженные хрящи способны противостоять воспалению.

Магнитно-резонансная томография показала, что у одного из пациентов после операции увеличилась суставная щель, это признак восстановления сустава. Второму пациенту это обследование не было проведено из-за ограничений, связанных с пандемией.

Через восемь месяцев после процедуры оба пациента сообщали о существенном облегчении боли, улучшении функции суставов и качества жизни.

Во время операции ученые скорректировали нарушения суставных поверхностей, которые были причиной остеоартрита. Поскольку причина болезни была устранена, они надеются, что молодые люди смогут обойтись без протезирования суставов некоторое время.

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«Теперь нужны более крупные клинические исследования, чтобы проверить эффективность метода, поскольку два успешных случая дают доказательство только на уровне клинических случаев», – сказал Иван Мартин (Ivan Martin) из Базельского университета, соавтор исследования.