 

“Пробили дно”: по украинскому ТВ показали Зеленского в постели со Статуей Свободы

02.09.2021, 13:32, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский частенько становится героем, а точнее антигероем различных скандалов. Конечно, не всегда это происходит по воле главы Незалежной, иногда его подставляют политические сторонники, но чаще – журналисты. Так, в эфире украинского телеканала показали Зеленского в постели со Статуей Свободы.

Примечательно, что украинского лидера выставили на посмешище непосредственно перед встречей с президентом США Джо Байденом. Статуя Свобода является одним из самых известных символов Америки. Соответственно, украинские журналисты с весьма странным чувством юмора недвусмысленно намекнули, мол, Зеленский совершил половой акт с США.

Карикатуру с изображением главы Незалежной и его “любовницы” разместил на своем ютуб-канале киевский политолог Тарас Березовец. Он заявил, что украинское телевидение “пробило очередное дно”.

“В эфире была показана полная дичь – картина, на которой удовлетворенный Зеленский лежит в постели со Статуей Свободы – одним из неофициальных символов Америки. Намек на то, как Вова “сделал” Америку”, – написал Березовец.

Эксперт подчеркнул, что “полную дичь” показали на телеканале “Украина 24”, владельцем которого является олигарх Ринат Ахметов. Он призвал Госдепартамент США дать оценку этому пиар-ходу.



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