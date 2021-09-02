 

Новые президентские выплаты получат более 40 миллионов пенсионеров

02.09.2021, 13:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские пенсионеры уже начали получать единовременные выплаты, учреждённые летом президентом России Владимиром Путиным. Их размер составляет 10 тысяч рублей.

Представители “Единой России” отметили, что в общей сложности финансовую помощь получат 43 миллиона пенсионеров. Кроме того, власти планируют закрепить в законодательстве индексацию пенсии выше уровня инфляции. Первый заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев добавил, что новые президентские выплаты не могут быть списаны в счёт долгов или штрафов и даже по решению суда, сообщает Ura.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.03 / Вмешательство США в выборы в других странах повлекло санкций со стороны ЕС

28.05 / Удачная прическа поможет скинуть возраст: 10 лучших вариантов для зрелых дам

22.05 / Четыре основных новых автомобиля, которые будут выпущены в Индии

27.08 / Какие выплаты на детей получат россияне с 1 сентября

05.07 / Назвали самых «горячих» российских звезд в бикини

10.02 / Агата Муцениеце осудила Павла Прилучного за его методы воспитания детей

18.09 / “Кинотавр-2020”: Юлия Пересильд, Константин Хабенский, Виктория Исакова и другие на премьере фильма “Трое” Анны Меликян

02.04 / Мнение: Увеличение квот

08.06 / Скандалы: МВД не доказало, что вор — в законе

14.04 / Жена и экс-жена Орландо Блума Кэти Перри и Миранда Керр о том, что их связывает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика