 

Пекин предложил США осмыслить слова Путина о результатах миссии в Афганистане

02.09.2021, 13:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРуководству США следует глубоко задуматься над словами президента РФ Владимира Путина о трагических последствиях американской миротворческой миссии в Афганистане, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась», – сообщил он, передает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям.  

США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России). Талибы также заявили, что что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.  



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