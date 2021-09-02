 

Подозреваемого в убийстве в Анапе установили по отрезанной руке

02.09.2021, 13:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Анапе убийцу вычислили по отрезанной руке, подозреваемый уже признался в убийстве человека, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Дело возбудили после обнаружения в промзоне хутора Воскресенский фрагмента ампутированной женской руки, сообщается на сайте ведомства.

Конечность принадлежала 42-летней местной жительнице, которую не видел никто с 28 августа.

«Была установлена причастность к исчезновению женщины ее 45-летнего сожителя. Он был задержан следователем. В ходе допроса мужчина дал признательные показания и сообщил об обстоятельствах совершенного преступления», – добавили в СК.

Мужчина рассказал, что поссорился с женщиной после того, как она стала предъявлять ему претензии в том, что он мало зарабатывает и не может покупать достаточное количество алкоголя для совместного употребления.

«В ответ фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, задушил потерпевшую. После этого обвиняемый отсек от тела конечности, упаковал их в пакеты и вывез на свалку в промышленный район хутора», – пояснили в ведомстве.

Суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемого.

В ноябре 2020 года на Алтае мужчина напал на экс-супругу с топором и попытался отрубить ей руки, нападавшего арестовали. Женщина отвела ребенка в детсад и направилась к дому, где увидела бывшего мужа, с которым она в разводе с недавнего времени. Мужчина попросил ее вернуться к нему, но получил отказ. Разозлившись, он несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу. Когда горожанка упала на землю, подозреваемый имеющимся при себе топором нанес по рукам женщины не менее семи ударов как обухом, так и острием.



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