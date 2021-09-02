 

Лавров заявил о выгоде Запада от «лающей на Россию» Украины

02.09.2021, 13:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинистр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Западу выгодна Украина, которая будет «постоянно лаять» на Россию.

«Уже президент Зеленский заявил, что «если ты считаешь, что ты русский на Украине, то убирайся отсюда в свою Россию», это он официально сообщил в интервью. И молчание Запада выдает его с головой, значит ему важно такую Украину держать под своим контролем, которая будет постоянно лаять на Российскую Федерацию», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

Напомним, в августе Лавров заявил, что Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что на Украине проживают многие миллионы русских, а русским языком владеют и пользуются подавляющее большинство жителей страны.

Напомним также, что 30 июня президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.

Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».



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