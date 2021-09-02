 

В Ровенской области зафиксирован случай ботулизма

02.09.2021, 13:14, Новости дня
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Заболевание лабораторно подтвердили в селе Бутово.

“Лабораторно подтверждено заболевание ботулизмом у одного лица, которое госпитализировано в больницу в тяжелом состоянии”, – говорится в сообщении.

Других подробностей в ГСЧС не сообщили.

Контекст:

Ботулизм – заболевание, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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