В Ровенской области зафиксирован случай ботулизма

Заболевание лабораторно подтвердили в селе Бутово.

“Лабораторно подтверждено заболевание ботулизмом у одного лица, которое госпитализировано в больницу в тяжелом состоянии”, – говорится в сообщении.

Других подробностей в ГСЧС не сообщили.

Контекст:

Ботулизм – заболевание, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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