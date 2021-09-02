В Ровенской области зафиксирован случай ботулизма
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Заболевание лабораторно подтвердили в селе Бутово.
“Лабораторно подтверждено заболевание ботулизмом у одного лица, которое госпитализировано в больницу в тяжелом состоянии”, – говорится в сообщении.
Других подробностей в ГСЧС не сообщили.
Контекст:
Ботулизм – заболевание, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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