Украинские спортсмены завоевали еще три медали на Паралимпиаде в Токио

Елизавета Мерешко заняла второе место в заплыве на 400 метров вольным стилем (класс S6). Она преодолела дистанцию за 5.12.61.

Также серебряную медаль завоевал Антон Кол, который в заплыве на 50 метров на спине (класс S1) показал второй результат – 1.13.78.

Помимо этого, еще одно серебро Украине принесли Виктор Дидух и Максим Николенко. В соревнованиях по настольному теннису (класс S8) они в финале уступили китайскому дуэту.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Украина в медальном зачете находится на четвертом месте с 82 медалями, из которых 20 золотых, 38 серебряных и 24 бронзовых.

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