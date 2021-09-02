Лето 2021 года стало вторым среди самых жарких в Киеве за историю метеонаблюдений

Прошедшее лето стало вторым среди самых жарких в Киеве с 1881 года.

“Лето 2010 года остается рекордсменом не только в столице, но и в Украине. В целом наибольшее положительное отклонение от климатической нормы из трех месяцев было омтечено в июле, который поделил второе место среди самых теплых за последние 140 лет”, – отметили в релизе.

Самый холодный день лета этого года – 1 июня, температура под утро опустилась до +7,4 °С. Самым жарким оказалось 24 июня, когда температура полудня поднялась до +35,5 °С.

За лето было установлено 14 температурных рекордов, десять из них – в июне.

Количество осадков за лето составило 77% климатической нормы, оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.

Контекст:

Летние температуры в Украине за 30 лет выросли на 1,5 °C, за это время изменилась климатическая норма, в будущем эта тенденция продолжится. Об этом 25 августа рассказала климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.

—