 

Лето 2021 года стало вторым среди самых жарких в Киеве за историю метеонаблюдений

02.09.2021, 13:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Прошедшее лето стало вторым среди самых жарких в Киеве с 1881 года.

“Лето 2010 года остается рекордсменом не только в столице, но и в Украине. В целом наибольшее положительное отклонение от климатической нормы из трех месяцев было омтечено в июле, который поделил второе место среди самых теплых за последние 140 лет”, – отметили в релизе. 

Самый холодный день лета этого года – 1 июня, температура под утро опустилась до +7,4 °С. Самым жарким оказалось 24 июня, когда температура полудня поднялась до +35,5 °С.

За лето было установлено 14 температурных рекордов, десять из них – в июне.

Количество осадков за лето составило 77% климатической нормы, оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.

Контекст:

Летние температуры в Украине за 30 лет выросли на 1,5 °C, за это время изменилась климатическая норма, в будущем эта тенденция продолжится. Об этом 25 августа рассказала климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.12 / Руслан Щербань: Жена отца в аэропорту закричала: “Помогите!”. И обняла киллера

04.07 / В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 118 человек. Кличко рассказал, в каких районах города больше всего заболевших

24.06 / Названы сроки начала летных испытаний МБР «Сармат»

13.02 / Британская газета извинилась перед Абрамовичем за слова Волкова

02.02 / В Иране начали установку центрифуг на ядерном объекте в Фордо

15.04 / Участники заседания по ядерной сделке договорились продолжить консультации на уровне экспертов

26.06 / Стартап Lordstown представил новый электрический пикап Endurance

21.10 / Microsoft запускает новое обновление Windows 10 October 2020 Update

02.07 / Переподчинение “департамента войны” в Офисе генпрокурора может быть связано с Иловайской трагедией – адвокат

15.11 / Степанов заявил, что намерен лечиться от COVID-19 как “обычный пациент”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика