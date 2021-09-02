На высших постах в Афганистане женщин “не может быть” – “Талибан”

На вопрос, займут ли женщины и этнические меньшинства места в новом афганском правительстве, представитель исламистского движения заявил, что женщины могут продолжать свою работу, но на высших постах или в кабинете министров женщин “не может быть”.

Ожидается, что талибы сформируют правительство уже в ближайшие дни.

Контекст:

“Талибан” был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, в стране действовали законы шариата в их строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает “ВВС News Україна”.

Женщины должны были носить паранджу. Контролировало поведение женщин министерство по пропаганде добродетели и предотвращения греха. Его сотрудники ездили по стране, публично унижали и били женщин. Женщин, которых обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

Ситуация с правами женщин в стране улучшилась после свержения власти талибов. Однако на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года, движение вновь взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

27 августа талибы заявили, что женщины в Афганистане должны оставаться дома до тех пор, пока группировка “Талибан” не создаст условия для их безопасности. Представитель талибов заявил, что такая мера нужна, так как силы безопасности “Талибана” “не обучены тому, как обращаться с женщинами”.

После этого талибы запретили совместное обучение женщин и мужчин в университетах, в том числе запретили мужчинам обучать женщин.

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана.

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