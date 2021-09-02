Под Булыкиными пляж

Почему мы можем отлично играть в футбол на песке и не можем — на траве?



Игроки сборной РФ радуются победе на чемпионате мира по пляжному футболу. Фото: РИА Новости

Как ни пытались официальные СМИ во главе с «Матч ТВ» представить победу сборной РФ выдающимся достижением общемирового футбольного уровня — никак не получалось. Как ни старались атмосферу «Лужников» во время проведения турнира сделать похожей на то, что происходило во время домашнего чемпионата мира 2018 года, — опять выходило натужно и несколько искусственно.

Не стоило так мучиться. Пляжный футбол — просто другая игра, и слово «футбол» в этом сочетании пусть никого не обманывает. Что касается атмосферы, то сколько ни ахай от восторга при виде переполненных 5-тысячных трибун временного стадиона, тень ковида висит над любым большим турниром в любом виде спорта, а для российских и конкретно московских властей ограничения или их частичное снятие выгодны тогда, когда это им удобно. Для проведения чемпионата мира удобно было не портить атмосферу праздника, а для поднятия патриотического градуса желательно было еще и увидеть победу наших футболистов. Страна ее и увидела к общей радости.

Если убрать преувеличенные восторги по поводу значимости события в общемировом масштабе, то результат россиян в рамках именно пляжного футбола — очень и очень приличный. Конечно, первый успех в 2011-м вызвал куда больше эмоций, равно как и его повторение через два года. Это было ново, необычно и, конечно, удивительно — с учетом того, что в футболе классическом мечты о мировом, да и европейском чемпионстве давно можно считать болезнью.

Нынче сборная Михаила Лихачева, с той поры взявшая еще и две бронзы, основательно постарела, шансы на домашнее золото выглядели далеко не очевидными, что групповой этап и подтвердил. Выход в плей-офф оформили только в заключительном матче как раз с будущим финалистом сборной Японии, которая к тому моменту уже обеспечила себе участие в кубковом этапе. Дальше ждали дюны покруче.

Главный тренер сборной РФ Михаил Лихачев радуется победе в финальном матче чемпионата мира по пляжному футболу между сборными РФ и Японии. Фото: РИА Новости

Четвертьфинал с Испанией принес не только победу, но и дисквалификацию трех лидеров, а также травму голкипера Станислава Кошерного. В медальную зону кроме испанцев не попали и бразильцы, а Португалия вообще не вышла из группы. Швейцарцам, которые попали в Москву только из-за отказа сборной Украины участвовать в финальной части чемпионата и которые тем не менее стали по игре самой яркой командой турнира, россияне в полуфинале могли уступить.

Соперники, похоже, так и не поняли, как можно упустить победу за 19 секунд до финального свистка, а следом и проиграть на тоненького по пенальти.

Спасительный гол ударом из-под защитника забил ветеран и капитан сборной, двукратный чемпион мира Антон Шкарин. Победный пенальти реализовал другой ветеран и тоже двукратный чемпион мира Юрий Крашенинников. Дебютант таких турниров вратарь Денис Пархоменко вышел только на послематчевые пенальти и один из них взял — вернее, отбил. Когда мяч после удара Крашенинникова после отскока от «бархана» перескочил руку голкипера, главный тренер Михаил Лихачев совершил забег с прыжком в ворота, что было не менее эмоциональным моментом, чем гол Шкарина.

Член сборной РФ по пляжному футболу Юрий Крашенинников (справа) в матче между сборными РФ и Швейцарии. Фото: РИА Новости

Собственно, именно матч россиян со сборной Швейцарии и стал кульминационным моментом всего чемпионата. В финале с Японией ничего подобного не было — была трудовая уверенная победа с дублем Крашенинникова. Судьи, которые до этого были не слишком благосклонны к хозяевам, видимо, наконец, прониклись значимостью момента и слегка подсвистели россиянам. Японцы, тоже все понимая, не особо и возражали, в третьем периоде почти успокоившись. Ни один из футболистов сборной РФ не удостоился индивидуальных призов, но когда золотой чемпионский дождь проливается на всю команду — это куда ценнее. Респектабельность процессу придало участие в церемонии президента ФИФА Джанни Инфантино, что вкупе с победой россиян подняло хозяйскую самооценку до каких-то невиданных высот.

Да нет, хорошая игра. С мгновенной сменой ситуаций, сумасшедшими трюками, непредсказуемостью исходов, невероятно энергозатратная и травматичная.

Требующая совершенно иных качеств, чем футбол на газоне, иначе мастера оттуда заполонили бы клубы «пляжников».

Но пробился в их ряды, да еще десять лет назад успел стать чемпионом мира, только экс-вратарь национальной сборной РФ Александр Филимонов.

На вопрос, почему результаты российских «пляжников» на несколько порядков выше результатов их коллег из большого футбола, одна из жен нынешних триумфаторов ответила, что «пляжники» играют лучше, потому что им меньше платят. Тонко девушка пошутила.

Совсем другая история начнется, когда все еще проходящему по разряду экзотики пляжному футболу придадут олимпийский статус. Но это случится не скоро.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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