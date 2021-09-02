Разработка дизайна интерьера в Москве

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02.09.2021, 12:58, Новости дня
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Дизайн интерьеров многим из нас представляется интересной, приятной и часто необязательной частью ремонта. Но тем, кто имеет хоть малейшее представление о проектировании и строительстве, хорошо известно, что воплотить даже хорошо продуманную идею в жизнь очень трудно. В этом заключается основная суть работы дизайнера — помочь владельцам обновить дом или квартиру с минимальными физическими и моральными затратами.

Но мало понимать преимущества работы с профессионалами. Важно найти «своего» специалиста, который сможет уловить неоформленные желания, и сделать дом настоящим отражением внутреннего мира владельцев. В Москве и Московской области тысячи дизайнерских студий предлагают свои услуги. Как выбрать подходящую компанию, рассказывают специалисты L.DesignStudio.

Подход к работе

Ошибочно думать, что успешный дизайн интерьеров — это творчество в чистом виде. Процесс предполагает систематизацию всех этапов ремонта, от планировки помещений до выбора строительных материалов и контроля рабочей бригады. Это в свою очередь требует от дизайнера широких знаний в области строительства, проектирования, программирования. Универсального специалиста найти практически невозможно.

Поэтому лучше обратиться в студию, где над проектом будет работать команда дизайнеров, архитекторов и строителей. Реализация концепции в L.DesignStudio происходит в 5 этапов, каждый из которых влияет на результат реконструкции: планирование, схематическое проектирование, разработка дизайна, подготовка строительной документации и управление ремонтом.

Расчёт бюджета

Сколько стоит разработка дизайна — это первый вопрос, который задаёт человек при обращении в строительные компании. Ответ должен быть чётким и по существу. Профессионалы своего дела на примерах объясняют принцип формирования цен на услуги. В L.DesignStudio при составлении сметы учитываются мельчайшие детали строительных работ, способные снизить итоговую стоимость проекта. В расчёт принимаются:

  • материалы (черновые и отделочные);
  • опыт и квалификация строительной бригады;
  • технические характеристики квартиры или дома;
  • стоимость мебели, сантехники и встроенной бытовой техники;
  • особенности освещения;
  • сложность декора;
  • нюансы текстильного оформления.

Важно учитывать, что чем сложнее и дороже планируется ремонт, тем больше стоимость услуг дизайнера. Если условно охарактеризовать порядок ценовой политики, то на разработку проекта закладывается 5–15% от общего бюджета ремонта.

Стилистика работ

В рекламных буклетах дизайнеров часто делается ставка на универсальность. Но следует понимать, что если специалист работает без команды, он не сможет одинаково успешно работать со всеми стилевыми направлениями. Многзадачность в этом случае вредит качеству работ. Интересные, гармоничные интерьеры получаются только в том случае, когда профессионалы делегируют задачи узкопрофильным специалистам.

В L.DesignStudio в штате работают дизайнеры различной специализации. В портфолио студии представлены успешные примеры реализации всевозможных стилей, от роскошного барокко до интуитивно понятного минимализма и деревенского кантри. Каждый клиент получает ремонт, полностью соответствующий личным представлениям о функциональности, комфорте и уюте. Реальные работы дизайнеров становятся не только доказательством профессионализма, но и вдохновляют на создание уникального пространства для каждого члена семьи.



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