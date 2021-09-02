 

Ученые рассказали, почему пожилые люди быстрее мерзнут на холоде

02.09.2021, 12:58, Новости дня
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В организме пожилого человека становится меньше иммунных клеток, которые помогают регулировать температуру тела. Именно поэтому при наступлении холодов люди в возрасте мерзнут значительно больше, чем молодежь.

Кроме того, проблема в состоянии подкожного жира, отмечают ученые. Его слой с возрастом уменьшается, что ухудшает устойчивость организма к холодам. А ведь у человека и без того подкожный жир не так хорошо защищает тело, как у животных.

Впрочем, теряют устойчивость к холоду также и представители животного мира, достигшие преклонного возраста. Это доказали проведенные лабораторные эксперименты. Например, у подопытных мышей проблема оказалась еще большей, чем у человека.



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