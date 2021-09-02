В какие дни сентября нужно подстригать волосы: календарь для стрижек на сентябрь

Стрижка – ответственное мероприятие, но советы и рекомендации лунного календаря помогут избежать негативных последствий. Волосы, подстриженные в определенный период лунного цикла, наполнятся силой и станут здоровее. Сентябрь, как первый месяц осени, станет прекрасным временем для обновления образа.

1-3 сентября

В эти дни Луна находится в знаке Тельца, и время это не самое благоприятное для кардинальной смены имиджа. Ограничьте свои преображения лишь подравниванием кончиков.

4 и 5 сентября

Это время, благоприятное для ухода и оздоровления волос. Посвятите эти дни оздоравливающим маскам и нанесению уходовых масел. Откажитесь от стрижки и окрашивания – результаты могут неприятно поразить.

6 и 7 сентября

Луна в знаке Девы. Стрижка в эти дни не самая хорошая идея.

8 и 9 сентября

Время для преображения. Посещение парикмахерской в этот период придаст уверенности и позволит улучшить настроение.

10 и 11 сентября

Время, когда Луна в знаке Скорпиона, не самое хорошее для посещения парикмахера. Мало того что стрижка может оказаться неудачной, вы рискуете ослабить естественную защиту организма и заболеть.

12-14 сентября

Луна переходит в знак Стрельца. Стрижка в этот период подойдет тем, кто хочет круто изменить свою жизнь и полностью поменять профиль своей профессиональной деятельности.

15 и 16 сентября

Луна уходит в знак Козерога. Это время для смелых экспериментов и смены имиджа. Окрашивания, завивки и радикальные стрижки наиболее благоприятны в это время.

17 и 18 сентября

Луна в знаке Водолея. В целом период благоприятен для стрижек, но стоит осмотрительнее убирать длину. Это время не слишком годится для создания экстремально коротких причесок. Утрата большей части дины волос может привести к тому, что удача отвернется от вас.

19 и 20 сентября

Луна в знаке Рыб – время, неблагоприятное для стрижки. Посвятите его уходу за волосами.

21-23 сентября

Время пребывания Луны в знаке Овна не самое благоприятное для стрижки. Возможны резкие смены настроения и ухудшение самочувствия. Только на 23 сентября можно планировать стрижку.

24 и 25 сентября

Время, когда Луна придет в знак Тельца, станет благоприятным для манипуляций с волосами, поскольку добавит образу шарма и свежести.

26-28 сентября

Луна перемещается в знак Близнецов. Стрижка в эти дни поможет одиноким людям встретить свою половинку.

29 и 30 сентября

В целом эти дни нейтральны для стрижки, но состояние волос может ухудшиться. Все же время, когда Луна находится в созвездии Рака, лучше посвятить уходу за прядями, чем смене их длины.