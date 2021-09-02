Ученые обнаружили у беременных при COVID-19 механизм защиты от цитокинового шторма

После проведения исследования представители международной группы ученых пришли к выводам, что при COVID-19 у беременных включается механизм защиты от цитокинового шторма. В случаях заражения SARS-CoV-2 от опасных осложнений их спасают особенности иммунной системы.

Ученые составили выборку участниц исследования, изучив состав крови беременных женщин с коронавирусной инфекцией. Данные ранее проведенных исследований свидетельствуют о том, что 3 из 4 будущих матерей переносят COVID-19 в легкой форме. При этом, беременность провоцирует изменения в естественном противостоянии организма от болезней из-за другого уровня гормонов. Иммунитет женщин «в положении» отличается тем, что он гораздо «терпимее» к различным воспалительным процессам.

В процессе исследования исследователи изучили анализ крови 14 беременных, которые инфицированы SARS-CoV-2. Болезнь у них протекала в легкой форме. Результаты будущих матерей сопоставили с данными небеременных и здоровых беременных женщин. Оказалось, что в плазме участниц исследования была концентрация более 60 видов цитокинов. Это активированные клетки иммунной системы. При чем, у беременных женщин с COVID-19 по сравнению с остальными испытуемыми был другой уровень цитокинов и повышенная концентрация клеток, которые борются с вредными микроорганизмами. Эта особенность организма будущих матерей страхует их от цитокинового шторма. Это состояние является смертельно опасным, так как иммунитет вырабатывает очень большое количество активированных клеток.

Источник: iz.ru